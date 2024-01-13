حماس تعلن مقتل جنود إسرائيليين شرق خانيونس‎

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، عن مقتل جنديين إسرائيليين من مسافة صفر، خلال الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، شرق مدينة خانيونس بجنوب قطاع غزة.

وبحسب بيان القسام، فإن "مجموعة من المقاتلين أجهزوا على جنديين إسرائيليين خلال الاشتباكات المندلعة مع الجيش الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس".

كما أكد البيان العسكري على "تمكّن عناصر من القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 4 جنود تقدموا صوب عين أحد الأنفاق شرق مدينة خانيونس؛ ما أوقعهم بين قتيلٍ وجريح".

وذكر البيان، أنه "جرى استهداف تجمع للآليات الإسرائيلية والجنود شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".