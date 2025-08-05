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العالم العربي
خاص

"حراس المدينة".. تشكيل عسكري جديد في السويداء

"حراس المدينة".. تشكيل عسكري جديد في السويداء
مسلحون موالون للحكومة في قرية المزرعة بمحافظة السويداء المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 12:32 م

كشف مصدر سوري مقرب من الفصائل العاملة في السويداء، عن مشروع بناء قوة دفاع محلية وقوة أمن محلي ستحمل اسم "حراس المدينة" يتم التحضير له من قبل أهالي السويداء أنفسهم، وبإشراف ضباط أيضاً من السويداء.

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وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ "إرم نيوز" أن الضباط المنخرطين في هذا المشروع سيعملون كلّ وفق اختصاصه، دون الاستعانة بأي قوى بشرية من الخارج، منوّهاً أن الفكرة بدأت من خمسة ضباط على وجه التحديد.

وأوضح المصدر أن الضباط هم متقاعدون سيشرفون على كلّ الأعمال العسكرية من تدريب وغيره، دون أي استعانة من ضباط سابقين كانوا على رأس عملهم في عهد النظام السابق، ولا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كما يُشاع.

وبيّن المصدر أن حراس المدينة هو مشروع خاص بمدينة السويداء لحمايتها، وسيتم توسيع المشروع على مستوى المحافظة تباعاً عبر فرز العناصر كلّ حسب اختصاصه، مؤكداً أن هذا المشروع جاء لوقف الصراعات داخل السويداء نفسها.

وختم المصدر أن المشروع لايزال في بدايته، والاجتماعات تتم الآن بصدد البدء بالخطوات التنفيذية، بما يضمن توحيد كافة الكوادر البشرية في غرفة عمليات واحدة تتبع لقرار ورأي موحد، يقضي بحماية المدينة، في محاولة لمنع تمدد رقعة الحرب التي لم تنتهِ حتى الآن.

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