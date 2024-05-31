العراق.. الإعدام بحق 8 مدانين بـ"الإرهاب"
نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ثمانية مدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفادت مصادر محلية الجمعة ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، في ثالث إجراء من نوعه خلال قرابة شهر.
وأصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، خلال محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق بثمانية مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لتنظيم داعش في سجن حوت في مدينة الناصرية"، في محافظة ذي قار في جنوب البلاد "بإشراف فريق من وزارة العدل".
وأضاف أن حكم الإعدام نفّذ بالعراقيين الثمانية "وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
وأكد مصدر طبي محلي، تسلّم جثث ثمانية أشخاص "تمّ إعدامهم في سجن الحوت".
وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية، أن انتقدت سوء الظروف الإنسانية في هذا السجن حيث يسود الاعتقاد في أوساط الكثير من العراقيين، بأن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.