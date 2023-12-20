اشتباكات ضارية في منطقة المغراقة وسط غزة

شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات مكثفة بالطائرات الحربية والمدفعية على منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، والتي كانت بؤرة اشتباكات ساخنة منذ مساء أمس الثلاثاء.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية عدداً من المنازل وجسراً يربط وسط القطاع بالمدينة وشمالها، في حين أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة استهداف عدد من الآليات العسكرية هناك.

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز"، إن "القصف دمر بنايتين سكنيتين وعددًا من المنازل غرب منطقة المغراقة القريبة من شاطئ البحر"، لافتة إلى أن القصف بقذائف المدفعية طال أيضًا الشارع الرئيسي الذي يربط المنطقة بمدينة الزهراء ومدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لم تتمكن من الوصول للمناطق المستهدفة؛ بسبب كثافة القصف، والأحزمة النارية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.