اشتباكات ضارية في منطقة المغراقة وسط غزة
شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات مكثفة بالطائرات الحربية والمدفعية على منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، والتي كانت بؤرة اشتباكات ساخنة منذ مساء أمس الثلاثاء.
واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية عدداً من المنازل وجسراً يربط وسط القطاع بالمدينة وشمالها، في حين أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة استهداف عدد من الآليات العسكرية هناك.
وقالت مصادر لـ"إرم نيوز"، إن "القصف دمر بنايتين سكنيتين وعددًا من المنازل غرب منطقة المغراقة القريبة من شاطئ البحر"، لافتة إلى أن القصف بقذائف المدفعية طال أيضًا الشارع الرئيسي الذي يربط المنطقة بمدينة الزهراء ومدينة غزة.
وأوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لم تتمكن من الوصول للمناطق المستهدفة؛ بسبب كثافة القصف، والأحزمة النارية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وكانت منطقة المغراقة القريبة من مفترق نتساريم الذي يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي ويقيم فيها حاجزًا للمارين من مناطق شمال القطاع لجنوبه، مسرحًا لاشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي.
وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" في منطقة المغراقة.
وسبق ذلك خلال ساعات مساء الثلاثاء، إعلان كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، عن استهداف قوة إسرائيلية كانت متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة بقذيفة "TBG" وقذيفتيي "RPG" والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
وقالت كتائب القسام في بيان إنها "استهدفت أيضًا جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة المغراقة بقذيفة الياسين 105"، مؤكدة مقتل طاقمها.