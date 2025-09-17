"حمم بركانية".. إسرائيل تمطر غزة ببراميل النار الأمريكية

يواصل الجيش الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي هجومه البري والجوي على مدينة غزة ملحقًا المزيد من الدمار في المدينة التي باتت تعيش تحت وابل من "براميل النار" التي أحدثت ما يشبه "الحمم البركانية" حسب وصف شهود عيان.

وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز"، بأن الطائرات الإسرائيلية أسقطت خلال اليومين الماضيين قنابل ثقيلة الوزن أمريكية الصنع من طِراز MK-83 يصل وزنها إلى 750 كيلوغرامًا وMK-84 التي يصل وزنها إلى 1000كيلوغرام"طن" ،على المنازل والبنايات المرتفعة.

وقال الشهود، إن القوة التدميرية الهائلة للقنابل المستخدمة من قبل الطائرات الإسرائيلية أدت الى تدمير المدينة بصورة غير مسبوقة منذ أكتوبر 2023.

انهيار 90% من البنية التحتية

وأكدوا أن هجمات الطائرات الإسرائيلية أدت إلى انهيار أكثر من 90% من البنية التحتية في المدينة التي أصبحت غير صالحة للعيش وهو ما دفع السكان إلى النزوح إلى مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي السياق، قال المحلل السياسي ياسين الدويش، إن القنابل ثقيلة الوزن التي تُسقطها طائرات F-35 أمريكية الصنع، على مدينة غزة أحدثت دمارًا شاملًا يفوق الوصف بعدما انهارت جميع المنازل والبنايات المرتفعة.

وأكد المحلل الدويش، أن القوة التدميرية للقنابل التي تسقطها الطائرات على مدينة غزة يتراوح نصف قطرها بين 365 و400 متر؛ ما يعكس حجم الدمار الذي أحدثته في المناطق المستهدفة.

وفي معرض حديثه عن الدمار الذي لحق بالمدينة يستشهد المحلل الدويش بتقارير صادرة عن الأمم المتحدة أظهرت أن إسرائيل استخدمت أكثر من 25 ألف طن من القنابل ثقيلة الوزن ما أدى إلى تدمير 90% من مرافق المدينة.

14 ألف قنبلة من طراز MK-84

من جانبه يؤكد المحلل السياسي جبران سليم الدرة، أن استخدام هذا النوع من القنابل ثقيلة الوزن يعكس إستراتيجية التدمير الشاملة التي تنفذها إسرائيل في مدينة غزة والقطاع بشكل عام وذلك بهدف دفع السكان للهجرة القسرية بعد تحويل كل المناطق الى بيئة غير صالحة للعيش.

ويشير المحلل الدرة، إلى أن بعض التقارير الدولية المتخصصة أظهرت أن إسرائيل حصلت على 14 ألف قنبلة من طراز MK-84، أمريكية الصنع؛ ما يعني أن الطائرات الإسرائيلية ستقوم باسقاط المزيد من هذه القنابل على القطاع خلال الأيام القادمة.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية المدمرة لا تزال مستمرة وعلى نحو غير مسبوق؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى خلال الـ 48 ساعة الماضية وفاقم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان منذ نحو عامين؛ ما يتطلب تدخلًا دوليًّا فوريًّا لوقف عمليات التدمير والقتل الممنهج الذي تتبعه إسرائيل بحق المدنيين.