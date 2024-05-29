تعددت المفاوضات والفشل واحد.. من "يعرقل" مفاوضات غزة؟

استأنفت حركة حماس وإسرائيل بوساطة دولية وإقليمية، الثلاثاء، المفاوضات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة، حيث يعيش الطرفان منذ أشهر في دوامة المفاوضات والتهدئة، وفق ما أكدت تقارير إعلامية عبرية.

ويثير استئناف المفاوضات بين الجانبين، التساؤلات حول مصيرها إذ لم يؤد أيٌّ من جولاتها حتى اللحظة لتوافق الطرفين على صيغة للتهدئة في غزة، يمكن أن ينتج عنها صفقة لتبادل الأسرى وتوقف إطلاق النار في غزة ولو بشكل مؤقت.

نقطة الخلاف

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن "نقطة الخلاف الرئيسة بشأن صفقة تبادل الأسرى لا تزال إنهاء الحرب، فيما تخشى إسرائيل من تمسك حماس بوقف كافة العمليات في رفح قبل الدخول في أيِّ مفاوضات جديدة".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن "تل أبيب ستسلم الوسطاء، مقترحها لصفقة التبادل ووقف القتال مع حماس"، معتبرة أن "هذه فرصة الحركة الأخيرة، وأنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق فإن إسرائيل ستجتاح رفح بالكامل".

بدوره، أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن "إسرائيل لن تعيد أسراها إلا وفق شروط حركته التي عُرضت على الوسطاء"، قائلًا إن "استمرار إسرائيل في المماطلة والغارات الجوية قد يعني أن أسراها سيعودون مجرد جثث، وربما لن يعودوا أبدًا".

وحمّل القيادي في الحركة إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه حكومة بنيامين نتنياهو بحق المدنيين الفلسطينيين، متابعًا: "إسرائيل تهرب من فشلها في مواجهة المقاومة بارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء".