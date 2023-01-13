بعد اغتياله.. من هو علي جاروشي الذي ارتبط اسمه بالجريمة المنظمة في إسرائيل؟

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، جهاز الأمن العام "الشاباك" إلى التدخل للتحقيق في تلك الواقعة، والتي تأتي بعد أيام من الضجة التي أحدثتها الأنباء عن رغبته في انخراط هذا الجهاز الاستخباري في التحقيقات المتعلقة بملف الجريمة المنظمة في المجتمع العربي الإسرائيلي.

وذكرت مصادر إعلامية عربية في إسرائيل، أن واقعة اغتيال جاروشي في الرملة، ترفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في البلاد إلى خمسة، خلال الفترة القليلة الماضية، بعد أن كانت عملية الاغتيال الأخيرة قد وقعت قبلها بيوم واحد؛ حين قُتل شاب في الثلاثينات من عمره، من مدينة الناصرة، رميا بالرصاص.

من هو علي جاروشي

وتعاني إسرائيل من مشكلة عصابات الجريمة المنظمة سواء في المجتمع اليهودي أو العربي، منذ سنوات طويلة؛ إذ تمتلك تلك التنظيمات معدات وأجهزة اتصالات ومسيرات وأجهزة، أكثر تطورا أحيانا من تلك التي تمتلكها الشرطة، فضلا عن أطقم قانونية مخضرمة، تغدق عليها هذه العصابات بالأموال، ما يمكن زعماءها من الإفلات من العقاب في الغالب، بفضل تلك الأطقم القانونية.

وعلي جاروشي (50 عاما) اشتهر بلقب الـ "مُحَكِّم" وهو عراب عائلة جاروشي، وكانت قناة "أخبار 13" قد ذكرت في تقرير حوله، قبل 4 أعوام أن تلك العائلة تقود حربا دموية ضد عائلة عربية أخرى تحمل اسم "عائلة كاراجة"، لكن من غير المعروف إذا كانت تصفية علي جاروشي ليلة الجمعة، جاءت في إطار تلك الحرب.