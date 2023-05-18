الخارجية السودانية تحتج رسمياً لدى جوبا لاستضافتها مستشار "حميدتي"
عبرت وزارة الخارجية السودانية عن احتجاجها على زيارة مستشار قائد "قوات الدعم السريع" للشؤون السياسية يوسف عزت إلى عاصمة جنوب السودان جوبا.
وقالت الخارجية السودانية إنها قدمت، يوم أمس الأربعاء، مذكرة احتجاج رسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان، على خلفية سماحها لمستشار قائد "مليشيا" الدعم السريع المتمردة بزيارة جوبا.
كما احتجت، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، على إقامة مؤتمر صحفي في ختام الزيارة بحضور مسؤولين كبار من حكومة جمهورية جنوب السودان.
وعبرت وزارة الخارجية من خلال المذكرة عن احتجاجها الشديد واستغرابها لهذا التصرف من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان.