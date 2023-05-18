الخارجية السودانية تحتج رسمياً لدى جوبا لاستضافتها مستشار "حميدتي"

كما احتجت، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، على إقامة مؤتمر صحفي في ختام الزيارة بحضور مسؤولين كبار من حكومة جمهورية جنوب السودان.

وعبرت وزارة الخارجية من خلال المذكرة عن احتجاجها الشديد واستغرابها لهذا التصرف من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان.