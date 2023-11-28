الهلال الأحمر لـ "إرم نيوز": إسرائيل منعت إدخال المساعدات

قال رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، الثلاثاء، إن طواقم مؤسسته لم تتمكن يوم الإثنين من إدخال أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وأضاف أن ذلك حدث بسبب منع الجيش الإسرائيلي دخول المساعدات، لافتاً إلى وجود تعهدات من وسطاء ومؤسسات أممية بالضغط من أجل السماح بادخال مساعدات إغاثية وإنسانية في اليومين القادمين إلى محافظة شمال قطاع غزة التي ما زالت تحوي عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين.

وتابع النمس في حديث لـ "إرم نيوز" قائلاً: "تمكنت طواقمنا منذ بداية الهدنة من إدخال 150 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة بالإضافة إلى شاحنات محملة بغاز الطهي إلى محافظتي غزة وشمال غزة،وهو عدد قليل جدًا مقارنة بحجم الاحتياج الكبير للمواطنين والنازحين في هذه المناطق".