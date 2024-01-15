غالانت: العملية المكثفة انتهت شمالي غزة والجنوب قريبا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن العملية البرية شمالي قطاع غزة انتهت، وإنها ستنتهي قريباً أيضا في الجنوب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب في غزة.

وقال غالانت: "قبل حوالي ثلاثة أشهر قدمت خطة الحرب إلى مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) مع رئيس الأركان، هرتسي هاليفي".

وأوضح: "حددنا مراحل التنفيذ وأوضحنا أن مرحلة المناورات البرية المكثفة ستستمر نحو ثلاثة أشهر، وفي شمالي قطاع غزة انتهت هذه المرحلة".

وأضاف غالانت: "في جنوب قطاع غزة سنصل إلى هذا الإنجاز قريباً، وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي ننتقل فيها إلى المرحلة التالية"، دون أن يوضح طبيعتها.