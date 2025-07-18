ألمانيا تعتقل ليبيا مطلوبا لـ" الجنائية الدولية"

قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في براندنبورغ اليوم الجمعة إن السلطات الألمانية اعتقلت يوم الأربعاء مواطنا ليبيا مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية التي أكدت أن المعتقل متهم بارتكاب جرائم حرب.

وتحتجز السلطات خالد محمد علي الهيشري حاليا في براندنبورغ. وأضاف المتحدث أنه يجري التحضير لترحيله إلى لاهاي، وفق "رويترز".

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من جهتها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض على الليبي في ألمانيا، مؤكدة أنه يُعد من كبار المسؤولين السابقين في سجن معيتيقة في طرابلس.

وقالت المحكمة، في بيان رسمي، إن الموقوف متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي.

وأضافت أن المشتبه به سيبقى محتجزا لدى السلطات الألمانية إلى حين اتخاذ قرارات قضائية بشأن تسليمه، أو استمرار الإجراءات القانونية ذات الصلة.