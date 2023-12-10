غداة الاتفاق على وقفها.. معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم

استيقظ السودانيون، صباح اليوم الأحد، على وقع معارك ضارية بين قوات الجيش والدعم السريع في عدد من المحاور في العاصمة الخرطوم، غداة انعقاد قمة طارئة للإيغاد لحل أزمة البلاد، وسط أنباء عن اتفاق الطرفين لوقف القتال.

وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن الجيش شن هجوماً مدفعياً على مواقع تمركزات الدعم السريع في أحياء الرياض والمعمورة شرق الخرطوم من مواقع تواجده بالقيادة العامة وسط الخرطوم.

وأشاروا إلى أن قصف الجيش لمواقع الدعم السريع شمل كذلك أحياء سوبا، الامتداد والأزهري ومحيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوبي الخرطوم.

وأكدوا سماع دوي انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.