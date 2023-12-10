غداة الاتفاق على وقفها.. معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم
استيقظ السودانيون، صباح اليوم الأحد، على وقع معارك ضارية بين قوات الجيش والدعم السريع في عدد من المحاور في العاصمة الخرطوم، غداة انعقاد قمة طارئة للإيغاد لحل أزمة البلاد، وسط أنباء عن اتفاق الطرفين لوقف القتال.
وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن الجيش شن هجوماً مدفعياً على مواقع تمركزات الدعم السريع في أحياء الرياض والمعمورة شرق الخرطوم من مواقع تواجده بالقيادة العامة وسط الخرطوم.
وأشاروا إلى أن قصف الجيش لمواقع الدعم السريع شمل كذلك أحياء سوبا، الامتداد والأزهري ومحيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوبي الخرطوم.
وأكدوا سماع دوي انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.
وتأتي المعارك غداة قمة طارئة عقدتها الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، "السبت"، في جيبوتي، لرؤساء الدول الأعضاء ومشاركة ممثلين دوليين، لبحث الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع المندلع منذ 15 نيسان/أبريل الماضي.
وكشف السكرتير التنفيذي لمنظمة "الإيغاد" الأفريقية، ورقني قبيهو، عن "خطوات عملية" لوقف الحرب في السودان، تتمثل في التزام طرفي الصراع بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية في البلاد.
وقال قبيهو، في تصريح صحفي، عقب انتهاء القمة الاستثنائية لـ "الإيغاد"، إن "اجتماع القمة حقق نتائج ناجحة، من خلال المناقشات البناءة والتوجيهات بشأن معالجة النزاع في جمهورية السودان".
وأضاف: "لقد حصل المؤتمر بشكل فعال على التزام من المتحاربين السودانيين بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية، وهي خطوة حاسمة في تلبية تطلعات الشعب السوداني".