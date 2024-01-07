ميليشيات عراقية تستهدف قاعدة إسرائيلية في الجولان

أعلنت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عددًا من الميليشيات المدعومة من إيران، اليوم الأحد، استهداف قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتلة بسوريا.

وذكرت في بيان أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال في المنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، تم استهداف قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتلة في سوريا بطائرة مسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي تشنه فصائل عراقية موالية لإيران على الجولان المحتلة بسوريا، وسط توقعات بتوسع دائرة الحرب والصراع في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

ونفذت الفصائل المسلحة في العراق، الموالية لإيران، عشرات الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على أهداف ومصالح أمريكية في العراق وسوريا، ردًّا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.