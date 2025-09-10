مقتل 25 غزيًا في قصف إسرائيلي لخيام النازحين (فيديو)

قُتل 25 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على خيام للنازحين غرب مدينة غزة، لترتفع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم الأربعاء إلى 45 قتيلًا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية بأن أربعة غزيين قتلوا جراء قصف طائرة مسيّرة تابعة لإسرائيل مجموعة من النازحين وسط مدينة خان يونس، فيما قُتل فلسطيني من منتظري المساعدات بنيران إسرائيل في مدينة خان يونس.

كما قتل فلسطيني وأصيب آخرون باستهداف طائرات إسرائيلية برج طيبة 2 مقابل ميناء غزة.

على صعيد متصل، وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن المجاعة في قطاع غزة إلى 404 أشخاص بينهم 141 طفلًا.

وسُجلت 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع، بينهم طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء.