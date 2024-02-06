بينها إجلاء السكان.. إسرائيل تدرس خطوات ما قبل "عملية رفح"

تدرس إسرائيل خطوات ما قبل العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح، بعد إتمام عملياتها في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفقا لـ"الأناضول".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر سياسية لم تسمها، قولها، إنه "سيتم إجلاء سكان قطاع غزة من منطقة رفح قبل بدء العمليات العسكرية فيها".

وذكرت: "في إسرائيل يدرسون أيضا إمكانية السماح بعودة سكان غزة من جنوبي القطاع إلى شماليه، وربما النساء والأطفال فقط في البداية".

وأضافت الهيئة: "أما الجانب الآخر الذي تتم دراسته فهو إجلاء السكان من رفح إلى أماكن أخرى داخل قطاع غزة، بهدف تخفيف الازدحام قرب الحدود مع مصر، بما يقلل من مخاوفها".