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العالم العربي

إنذار إسرائيلي جديد بإخلاء مبان في الضاحية الجنوبية

إنذار إسرائيلي جديد بإخلاء مبان في الضاحية الجنوبية
قصف الجيش الإسرائيلي لمناطق بالضاحية الجنوبيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أكتوبر 2024، 7:15 م

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم، إن الجيش أصدر إنذارا جديدا بالإخلاء للسكان الموجودين في مبان محددة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بما في ذلك حارة حريك.

وفي وقت سابق، أصيب 12 شخصا في كريات وحيفا، بعد إطلاق أكثر من 100 صاروخ على الأقل من لبنان، بهجوم هو الأكبر من نوعه على حيفا وخليجها.

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وأفادت "نجمة داوود الحمراء" بأن 12 شخصا أصيبوا، بينهم امرأة تبلغ من العمر 71 عاما، و6 أشخاص أصيبوا وهم في طريقهم إلى الملاجئ، بينما أصيب 5 آخرون بسبب "الصدمة" جراء الهجوم.

ووفق "القناة 12" العبرية، رصدت الشرطة سقوط صواريخ وشظايا في نحو 150 موقعا في منطقتي حيفا وكريات.

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