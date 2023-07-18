أردوغان يهدي أمير قطر سيارة تركية من طراز "توغ"

وكان أردوغان قد بدأ، أمس الإثنين، جولة خليجية انطلقت من السعودية، قبل أن يواصل زيارته لكل من دولتي قطر والإمارات.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد الماضي، أن أردوغان سيستعرض خلال جولته أبعاد العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من السعودية وقطر والإمارات، كما سيناقش التعاون القائم مع الدول الخليجية الثلاث في مختلف القطاعات، لاسيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.