الرئيس التركي يهدي أمير قطر سيارة من طراز "توغ"
الرئيس التركي يهدي أمير قطر سيارة من طراز "توغ"متداولة
العالم العربي

أردوغان يهدي أمير قطر سيارة تركية من طراز "توغ"

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، سيارة كهربائية تركية الصنع من طراز "توغ"، هدية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في ثاني جولاته الخليجية بعد السعودية.

وكان أردوغان قد بدأ، أمس الإثنين، جولة خليجية انطلقت من السعودية، قبل أن يواصل زيارته لكل من دولتي قطر والإمارات.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد الماضي، أن أردوغان سيستعرض خلال جولته أبعاد العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من السعودية وقطر والإمارات، كما سيناقش التعاون القائم مع الدول الخليجية الثلاث في مختلف القطاعات، لاسيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

الرئيس التركي يهدي أمير قطر سيارة من طراز "توغ"
الرئيس التركي يهدي الملك سلمان وولي عهده سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع
قطر
تركيا

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