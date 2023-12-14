"مأزق الشجاعية" يهز الجيش الإسرائيلي ويضعه تحت نيران الانتقادات
واجه الجيش الإسرائيلي انتقادات بشأن تكرار سقوط مقاتليه أثناء تنفيذ مهمات داخل مناطق حضرية في غزة، كانت قد قُصفت جوًا قبل أن يُمشِّطها، حسبما أفادت صحيفة "ماكور ريشون".
وزادت حدة الانتقادات عقب كمين وقعت فيه قوة تابعة للواء النخبة "غولاني"، الثلاثاء الماضي، في حي الشجاعية، أكبر أحياء مدينة غزة شمالي القطاع، ما أدى إلى مقتل 9 جنود، بينهم ضابطان.
تفنيد رواية الجيش
الصحيفة استدلت على كمين الشجاعية في الشمال لتفنيد تأكيدات قادة الجيش بأن مرحلة القتال في جنوب القطاع ستكون أكثر صعوبة من شماله.
وتساءلت على لسان المحلل العسكري، نوعام أمير، عن أسباب تغيير تكتيكات العمليات التي كانت تعتمد على إمطار غزة بالقنابل عبر سلاح الجو، في المرحلة الأولى من الحرب، وعدم تفسير الجيش لذلك، والاكتفاء بالقول إن التغيير ينبع من اعتبارات عملياتية.
وانتقد المحلل استمرار الدفع بالجنود إلى معارك تدور وجهًا لوجه داخل مناطق حضرية (مدمرة)، وبداخلها عناصر من حماس، وأقر بصعوبة فهم طبيعة المعارك الحالية والطريقة التي يفكر بها الجيش ويبرر أخطاءه.
وأضاف أن المبرر بشأن "المتطلبات العملياتية" هو مبرر "جاف"، وأن مقولة إن الهجمات الجوية لا تحقق الأهداف، هي مقولة بلا معنى.
وانتقد نوعام أمير الدفع بالكتيبة 13 التابعة للواء "غولاني" لتمشيط منازل بحي الشجاعية، وقال إنه رغم نجاح عمليات مماثلة، إلا أن سقوط 9 مقاتلين يعني استمرار الخسائر؛ إذ تجري هذه العمليات في ساحة ممتلئة بالعبوات الناسفة داخل أحياء مزدحمة.
تفخيخ المنازل
بدورها، حذرت صحيفة "زِمان يسرائيل" الجيش من خطر العبوات الناسفة الذي انضم إلى خطر الأنفاق، زاعمة أن حماس استغلت الهدنة الأخيرة وقامت بتفخيخ عشرات المنازل، الأمر الذي فاجأ الجيش في الشجاعية، وتسبب في سقوط 9 مقاتلين.
وأشار المحلل العسكري بالصحيفة، أمير بار شالوم، إلى أن معارك الشجاعية تواصل حصد أرواح الإسرائيليين، وأن تحقيقات أولية جرت حول العمليات التي أدت إلى مقتل المقاتلين، أظهرت أن حماس نصبت كمينًا لقوات "غولاني" في منطقة مزدحمة بالبنايات.
وأوضح أن البداية كانت بسقوط قائد سرية من الكتيبة 51، إضافة إلى 3 جنود داهموا منزلًا لتمشيطه، قُتلوا جميعًا بنيران حماس، وحين فقدت القوة الرئيسية الاتصال بهم، هرعت إلى الموقع لإنقاذهم، واستمر القتال بضع ساعات، ليُقتل 5 آخرون.
وطرح بار شالوم الإشكالية ذاتها، أي الأسباب التي منعت سلاح الجو من قصف هذا المنزل، بدلًا من إرسال قوة برية، ليتبين أن هذا المنزل لم يكن ضمن المواقع المشبوهة على قائمة الجيش.
وذكر أن المخاوف التي كانت سائدة في مستهل الحرب ركزت على الأنفاق، لكن منذ الأسبوع الماضي، ظهرت مخاوف لا تقل عنها أهمية، تتعلق بكمية هائلة من العبوات المتفجرة المحكمة، مقدرًا أن تبقى معارك الشجاعية هي الأكثر ضراوة في الشمال.