"مأزق الشجاعية" يهز الجيش الإسرائيلي ويضعه تحت نيران الانتقادات

واجه الجيش الإسرائيلي انتقادات بشأن تكرار سقوط مقاتليه أثناء تنفيذ مهمات داخل مناطق حضرية في غزة، كانت قد قُصفت جوًا قبل أن يُمشِّطها، حسبما أفادت صحيفة "ماكور ريشون".

وزادت حدة الانتقادات عقب كمين وقعت فيه قوة تابعة للواء النخبة "غولاني"، الثلاثاء الماضي، في حي الشجاعية، أكبر أحياء مدينة غزة شمالي القطاع، ما أدى إلى مقتل 9 جنود، بينهم ضابطان.

تفنيد رواية الجيش

الصحيفة استدلت على كمين الشجاعية في الشمال لتفنيد تأكيدات قادة الجيش بأن مرحلة القتال في جنوب القطاع ستكون أكثر صعوبة من شماله.

وتساءلت على لسان المحلل العسكري، نوعام أمير، عن أسباب تغيير تكتيكات العمليات التي كانت تعتمد على إمطار غزة بالقنابل عبر سلاح الجو، في المرحلة الأولى من الحرب، وعدم تفسير الجيش لذلك، والاكتفاء بالقول إن التغيير ينبع من اعتبارات عملياتية.