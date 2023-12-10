لاستخدامها "الفيتو".. رئيس وزراء قطر: أمريكا تتحمل مسؤولية العنف ضد الفلسطينيين

طالب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، "بتحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن العنف بحقّ الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بعد أن استخدمت حق النقض الفيتو لإفشال قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد رئيس الوزراء القطري في كلمة خلال افتتاح منتدى الدوحة، أنّ جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي "يضيق المجال" أمام تحقيق نتائج.

وقال إنّ "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم"، مضيفا أن "استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا".

وأضاف "سنواصل (جهودنا)، نحن ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن ولكننا ملتزمون أيضًا بوقف الحرب"، وتابع لكننا "لا نرى الرغبة نفسها عند كلا الطرفين" المتحاربين.