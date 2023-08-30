جولة خارجية لقوى الحرية والتغيير بحثا عن إنهاء الصراع بالسودان
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، أن وفدا يمثلها سيبدأ جولة خارجية تشمل قطر وجنوب السودان والكويت، ابتداء من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إن "جولتها الخارجية تأتي في إطار جهودها لبحث سبل إنهاء الحرب في السودان ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه المدنيون واستعادة المسار المدني الديمقراطي، ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف".
وأشار البيان إلى أن الجولة ستبدأ بزيارة الدوحة اليوم، ومن المقرر أن تعقد وفود الحرية والتغيير سلسلة من اللقاءات في قطر وجنوب السودان والكويت.
وبحسب البيان، سيتم استكمال الجولات الخارجية خلال الفترة المقبلة لعدد من الدول فور اكتمال الترتيبات الخاصة بها من أجل إنهاء الحرب وإعادة السلام والاستقرار واستعادة مسار التحول الديمقراطي.
وتأتي جولات قوى الحرية والتغيير، بعد يوم من قيام قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، بأول زيارة خارجية إلى مصر، عقد خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول جهود إنهاء الحرب في السودان.
ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الخامس، مع اتساع نطاقها وتأزم الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.