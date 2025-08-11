أثارت غضبًا في إسرائيل.. إزالة عبارة "هناك محرقة في غزة" عن حائط الأقصى

أزالت السلطات المختصة في إسرائيل عبارة "هناك محرقة في غزة"، التي كُتبت على الحائط الغربي للمسجد الأقصى، وأثارت جدلًا وغضبًا في تل أبيب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن عمال سلطة الآثار الإسرائيلية أزالوا الكتابات، التي كُتبت في وقت سابق على الحائط الغربي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن عملية إزالة الكتابات جرت تحت إشراف الحاخام شموئيل رابينوفيتش، حاخام الحائط الغربي والأماكن المقدسة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية نشرت صورة للعبارة، التي كُتبت باللون الأسود بالعبرية على الجزء الجنوبي من الحائط الغربي، وفق التسمية اليهودية، في حين يسميه الفلسطينيون حائط البراق.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت مشتبهًا به عمره 27 عامًا. كما خُطت عبارة مماثلة على جدار الكنيس الكبير في مكان آخر في القدس.

وقال "حاخام الحائط الغربي"، شموئيل رابينوفيتش، في بيان: "المكان المقدس ليس مكانًا للتعبير عن الاحتجاجات، يجب على الشرطة التحقيق في هذا الفعل، وتتبع الجناة المسؤولين عن هذا التدنيس، وتقديمهم للعدالة".