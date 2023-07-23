مستشفيات السودان تغلق تباعًا والمرضى يواجهون الآلام والمجهول

أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، أن 70% من المستشفيات في العاصمة الخرطوم والولايات خارج الخدمة، بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت اللجنة في تقرير حديث عن وضع المستشفيات بعد مرور مئة يوم على الحرب، أن 62 مستشفى من أصل 89 من المستشفى الأساسية في العاصمة والولايات، متوقفة عن الخدمة.

وأوضح التقرير أن 27 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، مهددة بالإغلاق أيضًا نتيجة نقص الكوادر والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

وأكد ارتفاع عدد المستشفيات التي تعرضت للقصف منذ بداية الاشتباكات إلى 19 مستشفى، بينما تعرض 22 مستشفى آخر للإخلاء القسري منذ بداية الحرب في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

كما تعرضت 15 عربة إسعاف منذ بداية الاشتباكات إلى اعتداء من قبل القوات العسكرية، وأخرى لم يسمح لها بالمرور لنقل المرضى وإيصال المساعدات الطبية.

وأشار التقرير إلى أن جميع المرافق الصحية في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ما زالت خارج الخدمة، بعد أن تعرضت للاعتداء، ونهب المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء ومكاتب الهلال الأحمر.