هل تنجح مباحثات صالح وتكالة بالقاهرة في كسر الجمود السياسي الليبي؟

"الخروج من المأزق"

من جهتها، رفضت عضوة المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، الاتهامات التي توجه إلى المجلس بأنه المعرقل للانتخابات ولتقدم المسار السياسي في ليبيا.

وبينت الحامي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام المحلية، أن "مجلس الدولة وفي مقدمتهم تكالة، يرغبون في إخراج البلاد من المأزق الراهن، لكن ليس على حساب مخالفة نص دستوري، والخروج بقوانين انتخابية غير قابلة للتطبيق، وقد يطعن بنتائجها".

بدوره، قال المحلل السياسي حمد عز الدين الخزار، إن "مباحثات القاهرة ستنجح على الأرجح في كسر الجمود السياسي لأنها مدفوعة بضغوط غربية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية".

واعتبر الخزار في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "المباحثات في حد ذاتها تتم بضغط أمريكي مباشر إذ كان السفير الأمريكي صرح بخصوص ترتيب لقاء بوساطة مصرية".

وتابع قائلا: "الحكومة الجديدة يجب أن يرأسها بحسب هذه الضغوط شخص تتوفر فيها بعض الشروط المحددة، وأعتقد أن اللقاء سيكسر الجمود برغبة أمريكية ثم الانتقال لتشكيل حكومة ".