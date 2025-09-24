المبعوث الأمريكي: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق "خفض التصعيد"

ذكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، يوم الثلاثاء، أن سوريا وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق "خفض التصعيد".

وبموجب الاتفاق ستوقف إسرائيل هجماتها، بينما توافق سوريا على عدم نقل أي آلات أو معدات ثقيلة قرب الحدود الإسرائيلية.

أخبار ذات علاقة مسؤول أمريكي: الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل اكتمل بنسبة 99%

وقال المبعوث الأمريكي باراك للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الاتفاق سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الاتفاق الأمني ​​الذي يتفاوض عليه البلدان.

وكان مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية قد كشف عن اكتمال الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين سوريا وإسرائيل بنسبة 99%، واصفا الإعلان عنه بأنه سيكون "حدثًا تاريخيًا".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن المصدر الأمريكي أنه "لم يتبق سوى توقيت الإعلان، ومراعاة الاعتبارات الداخلية في سوريا"، مضيفًا "قطعنا 99% من الطريق، ويبقى فقط عرض الأمر على الشعب السوري".

وأفاد موقع "نتسيف" العبري بأن بلورة صيغة الاتفاق الأمني جاءت بعد اجتماع استمر 5 ساعات بوساطة أمريكية بين وفدين سوري وإسرائيلي في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي.