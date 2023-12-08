عباس يطالب بمؤتمر دولي لإنهاء حرب غزة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، أن عقد مؤتمر دولي للسلام ضروري لإنهاء الحرب في غزة، والتوصل إلى حل سياسي دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وفي مقابلة مع رويترز بمكتبه في رام الله، قال عباس: "أنا مع المفاوضات وأن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية، والذي يجب أن يقود إلى حل بحماية دولية، يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف عباس، البالغ من العمر 87 سنة، أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام وصل إلى مرحلة خطيرة تتطلب عقد مؤتمر دولي وضمانات من القوى العالمية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شن حرب وحصار خانق على غزة، خلفت أكثر من 17 ألف قتيل و46 ألف مصاب، وتسببت بدمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".