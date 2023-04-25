ما خيارات الأردن في التعامل مع أزمة اعتقال إسرائيل للنائب العدوان؟
يكتنف عملية اعتقال إسرائيل للنائب الأردني عماد العدوان، بزعم محاولة تهريب أسلحة وذهب إلى الأراضي الفلسطينية الكثير من الغموض، ورغم ذلك ينظر إليها داخل المملكة على أنها "سياسية بامتياز" و"تصعيد من قبل تل أبيب".
ورغم المعلومات القليلة المتعلقة بعملية توقيف النائب عبر معبر الملك حسين يوم الأحد، من كلا الطرفين؛ لكنها فجّرت كثيرًا من التساؤلات حول أهدافها والخيارات المتاحة لدى الأردن دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا للتعامل مع هذه الأزمة الجديدة.
والعلاقة بين الأردن وإسرائيل متوترة أصلًا وتصاعدت بشكل كبير منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعدما شهدت بعض الهدوء خلال حكومة يائير لابيد/نفتالي بينت السابقة.
وفي أواخر آذار/مارس الماضي، صوّت البرلمان الأردني بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد قيام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سيمورتش، باستخدام خريطة تضم حدود الأردن وفلسطين على أنها دولة إسرائيل، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى التي تؤكد المملكة وصايتها عليه.
"موقف محرج جدًا"
وقال المحلل والخبير الإستراتيجي، منذر الحوارات، إن "عملية اعتقال العدوان وضعت الحكومة في موقف محرج جدًا من ناحية كيفية التعامل مع هذه الأزمة".
ورأى الحوارات، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن حكومة نتنياهو لا تريد التهدئة مع الأردن، وسبق أن استخدمت كافة الوسائل لإحراج المملكة سواء كانت بتصريحات أو أفعال على الأرض.
وأضاف: "لا يمكن للحكومة الأردنية التعامل مع هذا الملف بشكل متراخٍ؛ لأنها قضية كبيرة وضاغطة شعبيًا وسياسيًا وبرلمانيًا".
وحول الأوراق التي يملكها الأردن للضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح نائبه المعتقل، بيّن المتحدث ذاته أنه ربما يتم إنهاء الملف جراء الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين.
وأشار إلى سابقة حدثت العام 2017 وهي إطلاق سراح حارس في السفارة الإسرائيلية قام بقتل أردنيين اثنين، ولم يحاكم في الأردن وعاد إلى إسرائيل واستقبله نتنياهو، ويمكن أن يطوى هذا الملف بهذا الشكل.
وثانيًا على حد قول الخبير الإستراتيجي، هو "تدخل وسطاء من حلفاء المملكة كأمريكا ودول أوروبية وبعض الدول العربية لإنهاء الأزمة".
وثالثًا، وفي حال التعنت الإسرائيلي سيكون لدى الحكومة ورقة ضاغطة وهي الموافقة على توصية البرلمان في مارس الماضي، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وفق منذر الحوارات.
وقال إنه في حال زادت العلاقة تأزمًا نتيجة انعكاسات الملف داخليًا ووضع الحكومة في موقف محرج، سيكون القرار الأخير هو التلويح بمعاهدة السلام "اتفاقية وادي عربة" الموقعة العام 1994.
وحول إن كانت إسرائيل، ستعيد النائب إلى الأردن، وما الذي ستطلبه تل أبيب في هذه الحالة، قال وزير المالية الإسرائيلي: "أولا وقبل كل شيء، المطلب الأساسي بالطبع، تقديمه إلى العدالة وإجباره على دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".
"خيارات إجرائية لا قانونية"
ومن جهته، أكد نقيب المحامين الأردنيين السابق مازن إرشيدات، أن لا خيارات قانونية لدى الأردن للتعامل مع اعتقال إسرائيل للنائب عماد العدوان.
وقال إرشيدات لـ"إرم نيوز"، إن أمام الأردن خيارات إجرائية وليست قانونية، خصوصًا أننا لا نعرف وضع النائب وحقيقة الاتهامات التي وجهت له.
واستبعد المحامي الأردني أن يكون العدوان متورطًا في تهريب الأسلحة والذهب، بحسب زعم إسرائيل، مطالبًا برد إجرائي قوي على هذه الخطوة، مثل طرد السفير أو التلويح بمعاهدة السلام.
وبشأن حصانة النائب، أوضح إرشيدات، أنه يتمتع بحصانة داخل الأردن خلال فترة انعقاد البرلمان، لكن في حال اعتقاله في إسرائيل أو أي دولة أخرى فلن تفيده هذه الحصانة بعكس حصانة الدبلوماسيين.
ولفت إلى تعامل الأردن مع أزمة حارس السفارة الإسرائيلية العام 2017، حيث أطلق سراحه رغم ارتكابه جريمة قتل بحق مواطنين داخل حدود المملكة، وعاد دون أن تتم محاكمته.
"أسير"
وكان أعضاء في البرلمان اعتبروا أن توقيف العدوان سياسي بامتياز نتيجة مواقفه من القضية الفلسطينية، محذرين من تداول الرواية الإسرائيلية بشأنه، فيما وصفه بعضهم بأنه "أسير".
وطالب النائب خليل عطية الحكومة بتحرك دبلوماسي وسياسي وقانوني، مشيرًا في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" إلى أنه سيُحملها أيّ تقصير في تأمين حقوق العدوان.
ودعا النائب سالم العمري، إلى عقد جلسة خاصة بين الحكومة والنواب، بشأن أزمة زميله العدوان، مطالبًا إياها بمنع محاكمته أمام المحاكم الإسرائيلية كما نقل عنه موقع "جو 24" المحلي.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أكدت أمس الأحد، توقيف النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب، مشيرة إلى أنه تتابع الموضوع لمعالجته بأسرع وقت.