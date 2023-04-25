ما خيارات الأردن في التعامل مع أزمة اعتقال إسرائيل للنائب العدوان؟

يكتنف عملية اعتقال إسرائيل للنائب الأردني عماد العدوان، بزعم محاولة تهريب أسلحة وذهب إلى الأراضي الفلسطينية الكثير من الغموض، ورغم ذلك ينظر إليها داخل المملكة على أنها "سياسية بامتياز" و"تصعيد من قبل تل أبيب".

ورغم المعلومات القليلة المتعلقة بعملية توقيف النائب عبر معبر الملك حسين يوم الأحد، من كلا الطرفين؛ لكنها فجّرت كثيرًا من التساؤلات حول أهدافها والخيارات المتاحة لدى الأردن دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا للتعامل مع هذه الأزمة الجديدة.

والعلاقة بين الأردن وإسرائيل متوترة أصلًا وتصاعدت بشكل كبير منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعدما شهدت بعض الهدوء خلال حكومة يائير لابيد/نفتالي بينت السابقة.

وفي أواخر آذار/مارس الماضي، صوّت البرلمان الأردني بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد قيام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سيمورتش، باستخدام خريطة تضم حدود الأردن وفلسطين على أنها دولة إسرائيل، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى التي تؤكد المملكة وصايتها عليه.