اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العاجل بحث اعتداء إسرائيل على الدوحة

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في رفح

قوات إسرائيلية في غزةالمصدر: رويترز
محمد أبو شعر
محمد أبو شعر

كشفت منصات إسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما ذكرت منصة "حدشوت للو تسنزورا"، فإن مجموعة من الجنود تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة في مدينة رفح، ما أدى لمقتل جنديين.

وأشارت منصة "حدشوت بزمان" إلى أن الهجوم خلف أربعة قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أن "8 جنود آخرين أصيبوا جراء الهجوم، وتم نقلهم للمستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج".

وأشارت إلى أن المنطقة كانت تصنف بأنها آمنة بالنسبة لقوات الجيش الإسرائيلي، لافتة إلى أن جيبا عسكرية إسرائيلية مرت فوق عبوة ناسفة ما أدى لانفجارها.

 

