السودان.. "الدعم السريع" تعلن ضبط متسللين أجانب لدارفور

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، مساء الإثنين، ضبط متسللين أجانب حاولوا عبور الحدود غربي البلاد.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان نشره حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "استخبارات قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور، تمكنت من ضبط ثلاثة أجانب متسللين عبروا الحدود في طريقهم إلى داخل البلاد دون اتباع الطرق والإجراءات الرسمية المتبعة".

وأضاف البيان أنه "جرى التحفظ على الأجانب لسلامتهم وإلى حين استكمال التحقيق لمعرفة ملابسات دخولهم دون أذونات، ومخالفة إجراءات تنظيم دخول الأجانب واحترام سيادة السودان".