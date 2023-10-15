نيويورك تايمز: الحرب في غزة تهدد باضطرابات أوسع نطاقا

كابوس على المنطقة

وأضافت الصحيفة، أنه "وبينما يستعد الجيش الإسرائيلي لغزو بري محتمل لقطاع غزة، فإن الجحيم المشتعل من غزة يتحول إلى كابوس محتمل للمنطقة بأكملها، وهو لا يهدد بزعزعة إسرائيل والأراضي الفلسطينية وحسب، بل أيضا مصر والعراق والأردن ولبنان".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين ضاعفوا دعمهم لإسرائيل، إذ دافع الرئيس جو بايدن عن "حق إسرائيل في الرد"، بينما يقول محللون، إن "اندلاع الحرب التي تُعد أكبر من أي صراع شهدته إسرائيل منذ عقود، شكل صدمة للمسؤولين في إدارة بايدن، الذين كانوا يروجون مؤخراً لنجاحاتهم في تهدئة أزمات الشرق الأوسط".

وتابعت الصحيفة: "لقد تبددت تلك الآمال في تحقيق هدوء نسبي في المنطقة؛ ما أثار مخاوف المسؤولين والعلماء والناس العاديين في جميع أنحاء المنطقة".

وأضافت أن "الصراع الحالي يأتي الآن في مقدمة الصراعات الأخرى في المنطقة والتي لم تخمد بعد نيرانها، بما في ذلك في اليمن وسوريا، والحرب الجديدة والتي اندلعت هذا العام في السودان".

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية