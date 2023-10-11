تقديرات عبرية تشير لاحتجاز "حماس" 200 أسير إسرائيلي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن التقديرات تشير إلى أن حركة "حماس" الفلسطينية تحتجز 200 أسير إسرائيلي على الأقل منذ إطلاق عمليتها "طوفان الأقصى".

من جهتها، قالت قناة "كان" العبرية إن أحدث الإحصائيات بخصوص نتائج التصعيد العسكري تشير إلى ارتفاع عدد قتلى المستوطنين بنيران مسلحي "حماس" إلى أكثر من 1200 قتيل.

وكانت القناة الـ12 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي نقلت عن أهالي الأسرى والمفقودين قولهم في رسالة للرئيس الإسرائيلي تسحاق هرتسوغ: "إذا تطلب الأمر سنزلزل البلاد، لن نقبل ترك أطفالنا في غزة".