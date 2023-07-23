السودان.. "الدعم السريع" تنفي تورطها في زج الأطفال بساحات القتال

نفت قوات "الدعم السريع" السودانية، اليوم الأحد، مزاعم بتورطها في انتهاكات إنسانية عبر تجنيدها الأطفال، وذلك بعد اتهامها مباشرة من قبل الجيش السوداني بمخالفة للقانون الدولي الإنساني عبر الزج "بالأطفال القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما"، في ساحات القتال بالسودان.

ودخلت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ (حميدتي)، يومها المئة بحصيلة تقدر بآلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وتدمير واسع للبنية التحتية للمدن الرئيسية في البلاد.

وقال المستشار السياسي لقائد "الدعم السريع" يوسف عزت، في مداخلة تلفزيونية مع قناة "الحدث" الإخبارية، إن "قوات الدعم السريع لم تسع إلى تجنيد الأطفال ضمن صفوفها وزجهم في القتال"، مؤكدا أن "60% من قوات الدعم السريع لم تدخل الحرب حتى الآن، وبالتالي ليست بحاجة لذلك".