السعودية تحذر من التبعات "الكارثية" لأي هجوم على رفح

حذرت السعودية من التبعات "الكارثية" لأي هجوم إسرائيلي على رفح، وقالت إن سكان غزة "يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان".

جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أثناء مشاركته في جلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ55 بجنيف.

وحسبما ذكرت الخارجية السعودية في حسابها عبر منصة "إكس"، أوضح الوزير السعودي أن بلاده "دعت مراراً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، والتمهيد لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزامِ جميعِ الأطراف".