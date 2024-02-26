السعودية تحذر من التبعات "الكارثية" لأي هجوم على رفح
حذرت السعودية من التبعات "الكارثية" لأي هجوم إسرائيلي على رفح، وقالت إن سكان غزة "يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان".
جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أثناء مشاركته في جلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ55 بجنيف.
وحسبما ذكرت الخارجية السعودية في حسابها عبر منصة "إكس"، أوضح الوزير السعودي أن بلاده "دعت مراراً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، والتمهيد لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزامِ جميعِ الأطراف".
وأعرب الوزير السعودي عن رفض المملكة ازدواجية المعايير في التعامل مع الحرب في قطاع غزة، وطالب بتنفيذ قرارِ مجلسِ الأمنِ رقم (2720) وتفعيلِ الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ لرفع المعاناة غير المبررة.
وأكد أن المملكة تحرِص على تعزيز مفهومها الشامل لحقوقِ الإنسان من خلال رؤيتها التنموية الطموحة 2030، وانعكس ذلك على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويدعو القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن، ومن دون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات لغاية الآن؛ لمنع المجلس من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.