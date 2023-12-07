بعد 9 سنوات من الإغلاق .. ليبيا تعيد فتح أهم معابرها مع الجزائر

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا إعادة فتح معبر "الدبداب - غدامس" الحدودي مع الجزائر، أمام حركة المواطنين والتجارة بين البلدين، بعد مضي 9 سنوات كاملة على إغلاقه.

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ليل الأربعاء في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بأنّ "افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين جاء بعد الانتهاء من استكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، وتتويجًا للجهود المشتركة المبذولة من قبل البلدين".

وأضافت أنّ "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارًا شكّل بموجبه لجنة لإنجاز كل الإجراءات من أجل إعادة افتتاح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر، بما يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري".

ولم تُعلن بعد الجزائر قراراها رغم وضعها قاعدة لوجستية عبر المعبر الحدودي الدبداب لبعث الحركة التجارية وترقية الاستثمار وفرص التصدير بين البلدين.