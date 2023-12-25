السعودية ترحب بخريطة الطريق الأممية للسلام في اليمن

رحبت وزارة الخارجية السعودية بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة إنها تؤكد مجددا "على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق".