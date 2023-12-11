بعد "طوفان الأقصى".. قرار بمنع الفلسطينيين من العمل في إسرائيل

قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون المدنية "الكابينت الاجتماعي-الاقتصادي"، بالإجماع، بشأن قضية تصاريح العمل الخاصة بالعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، رفض السماح لهم بالعمل في إسرائيل، على الرغم من توصيات جهات مهنية، تحذر من نقص حاد في الأيدي العاملة.

وذكرت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، الليلة الإثنين، أن تصويت الوزراء، بما في ذلك من حزب "الليكود"، ضد إدخال العمال الفلسطينيين من الضفة، جاء على الرغم من موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهيئة الأمن القومي، وجهات مهنية لها ممثلون بالمجلس.

نقص حاد

وكان اجتماع عقد مساء الأحد، بناء على طلب من وزارتي الزراعة، والبناء والإسكان، في ظل نقص حاد في الأيدي العاملة، حيث كان الفلسطينيون من الضفة يحملون تصاريح عمل في هذه القطاعات إضافة إلى عمال أجانب، من تايلاند والصين ونيبال وغيرهم، غادر معظمهم إسرائيل عقب السابع من أكتوبر.

وفي المقابل، أوصى وزراء المجلس بتعويض هذا العجز باستقدام عمالة أجنبية من دول مختلفة، وهي خطوة ينبغي أن يصادق عليها المجلس الوزاري لشؤون الأمن السياسي.

وعرض ممثل هيئة الأمن القومي في مستهل الاجتماع رؤية تنص على إصدار تصاريح عمل لعمال فلسطينيين، شريطة ألا تقل أعمارهم عن 35 عامًا فما فوق، فأبلغه رئيس اللجنة، وزير المالية وزعيم "الصهيونية الدينية" بتسِلئِيل سِموتْرِيتش أنه يعارض تلك الرؤية.

ونقلت الصحيفة قوله: "أظن أنه ليس صحيحًا أن ندخل عمالًا عربًا من سكان الضفة، لكن مع ذلك لن أمنع عقد الاجتماع، وسنعرض هنا الرؤى المهنية قبل أن نُصوِّت على توصيات لنرسلها إلى الكابينت الأمني".

النظام العالمي تغير

وزير الاقتصاد رجل الأعمال نير باركات، وهو أحد الأسماء الصاعدة بقوة لمنافسة نتنياهو على رئاسة الحزب، عارض إدخال العمال الفلسطينيين، وبرَّر ذلك بأن المؤيدين للسماح بدخول الفلسطينيين "يعيشون في يوم 6/10 (أي بنفس الفكر السائد قبل طوفان الأقصى)، أنتم لم تفهموا أن النظام العالمي تغير، ونحن لا نريد أن نصبح رهينة للعمال الفلسطينيين".

وقال أيضًا، وفق ما أوردته الصحيفة: "هل ترغبون في إدخال العدو إلى إسرائيل؟" هل جننتم؟ ألم تتعلموا شيئًا من السابع من أكتوبر؟".

وانضم جِدعون ساعَر، زعيم حزب "أمل جديد" الائتلافي، وشريك كتلة "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس، إلى موقف باركات. وذكر أنه طالما عارض إدخال العمال من قطاع غزة أيضًا منذ أيار/مايو 2022، وذكر أن المفهوم السائد وقتها كان ينص على أن عملهم بالمستوطنات بغلاف غزة سيُحسِّن وضعهم الاقتصادي ويمنحهم المزيد من الثقة، مضيفًا أن هذا المفهوم انهار عقب السابع من أكتوبر.

عشرات الآلاف بلا عمل

ويشار إلى أن ممثلي الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في اللجنة أشارا إلى أنه يمكن السماح بتراخيص لكن بقيود أكبر، بينما عارضت الشرطة الفكرة برمتها.

الصحيفة أشارت إلى أن فكرة الجهات المؤيدة كانت تنص على زيادة عدد من يُسمح لهم بالدخول من الضفة إلى 10 آلاف، بدلًا من 5 آلاف، وإعادتهم إلى مناطق عملهم مثل المزارع والمصانع لكن منعهم من حق التجول بحرية في أي مكان آخر داخل إسرائيل.

صحيفة "يِديعوت أحرونوت" بدورها، أشارت إلى أن نتنياهو لم يكن يمتلك الأغلبية للتصويت لصالح المقترح، رغم الاجتماع الذي استمر 5 ساعات. وشهد موافقة ممثلي الكيانات المهنية ذات الصلة.

ونوهت إلى أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية هو الآخر من مؤيدي إدخال العمال الفلسطينيين من الضفة، مشيرة إلى أن الوزراء اتفقوا على طرح حلول أخرى على رأسها زيادة أعداد العمال الأجانب.

وتجدر الإشارة إلى أن معلومات أوردتها الصحيفة تؤكد حاجة إسرائيل الفورية لقرابة 28 ألف عامل من بينهم 9500 مزارع، مضيفة أنه منذ فرض الغلق على الضفة الغربية عقب السابع من أكتوبر، يحظر على قرابة 50 إلى 60 ألف عامل فلسطيني دخول إسرائيل، وهم حاليًا بلا عمل أو مصدر دخل، فيما أصدرت إسرائيل تراخيص لقرابة 4 إلى 5 آلاف عامل فقط لقطاعات حيوية للغاية، مثل خطوط إنتاج الأغذية والمعدات الطبية.