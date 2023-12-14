مصدر: قلق إسرائيلي من سقف زمني أمريكي لحرب غزة

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إن هناك حالة من القلق تسود القيادة السياسية في إسرائيل حيال احتمال وضع الولايات المتحدة سقفًا زمنيًا للحرب.

وذكرت الصحيفة أن منبع هذا القلق هو الزيارة المرتقبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل، غدًا الخميس.

وبحسب الصحيفة، فإن سوليفان قد يفرض على الإسرائيليين موعدًا محددًا لإنهاء الحرب على غزة المستمرة منذ 68 يومًا.

وتأتي الزيارة وسط توترات واضحة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول الحرب التي أعقبت هجومًا شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.