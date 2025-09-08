مَن هو يوروم هاليفي منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية؟

قرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير، يوم الأحد، تعيين اللواء المتقاعد يوروم هاليفي منسقًا لأنشطة الحكومة في المناطق الفلسطينية.

وذكر بيان مشترك أن الوزير أجرى مقابلات مع عدد من المرشحين، وبعد دراسة طلباتهم، تم اختيار هاليفي لهذا المنصب، وبموجب التعيين، سيُمنح رتبة لواء وينضم إلى هيئة الأركان.

وشغل هاليفي طوال مسيرته المهنية عدة مناصب قيادية في الشرطة، من بينها: قائد حرس الحدود، وقائد اللواء الجنوبي، وقائد لواء القدس، وقائد وحدة "يام"، ما جعله مرشحًا سابقًا لمنصب مفوض الشرطة.

وكان ابن هاليفي، يتيف ليف، جنديًا في وحدة "يام"، وقد قُتل في مايو/أيار الماضي خلال تبادل لإطلاق النار في مدينة طولكرم، في عملية أسفرت عن مقتل 5 متورطين في اغتيال الحاخام الحنان كلاين في نوفمبر/تشرين الثاني.

يحمل هاليفي درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في التربية، وبدأ خدمته العسكرية في سلاح المظليين، قبل أن ينتقل إلى الشرطة بعد تسريحه من الجيش، حيث عمل مقاتلًا في وحدة "يام"، وشارك في اقتحام "حافلة الأمهات".

وفي أغسطس/آب 1989، أُصيب خلال مطاردة، وتدرج بعدها في عدد من المناصب داخل وحدة "يام"، حيث عمل ضابطًا للتدريب، ثم ضابطًا للعمليات، وشارك في حادثة اختطاف الجندي نحشون واكسمان، قبل أن يتولى قيادة الوحدة.

لاحقًا، تولى قيادة وحدة سرية في الضفة الغربية، ثم وحدة "جدعون" التابعة للشرطة، وشغل أيضًا مناصب بارزة منها: قائد لواء القدس، وقائد حرس الحدود، وقائد اللواء الجنوبي، ورئيس وحدة لاهف 433، ورئيس قسم الحرس المدني والجمهوري.

ونظرًا إلى تنوع خبراته الأمنية والعسكرية، اعتُبر هاليفي أحد أبرز المرشحين لمنصب مفوض الشرطة خلفًا لروني ألشيخ، إلا أن ترشيحه أُلغي بعد تداول مزاعم عن علاقاته بوزيرة النقل ميري ريغيف وعائلة نتنياهو، وهي اتهامات نفاها، ليقرر لاحقًا الانسحاب من السباق على المنصب.