الأمراض النفسية في سوريا.. كثرة المصابين ونُدرة المعالجين

شهدت سوريا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًّا في أعداد المرضى النفسيين بسبب ظروف الحرب، وفي المقابل انخفض عدد المستشفيات والأطباء المقيمين.

وتشير أرقام الرابطة السورية للأطباء النفسيين إلى خروج بعض المشافي النفسية عن العمل بشكل كامل لبضع سنوات، بسبب التدمير الكلي أو الجزئي.

واستنادًا إلى جداول الأمم المتحدة عن انتشار الاضطرابات النفسية خلال الأزمات، فإن 4% من السوريين يعانون أمراضًا نفسية شديدة، فيما تعرّض 5% إلى إصابات متوسطة.

وتشير دراسة أعدّها مركز الصليب الأحمر الدولي عام 2017، إلى أرقام أعلى من ذلك بكثير، واستنادًا إلى تحليل أجرته الهيئة الطبية الدولية بين اللاجئين والنازحين داخليًّا في سوريا والأردن ولبنان وتركيا، تبيّن وجود 54% من السوريين لديهم اضطرابات انفعالية.

ويوجد في سوريا ثلاثة مستشفيات نفسية كبيرة تابعة لوزارة الصحة، هي: "ابن خلدون" في حلب، وقد توقف عن العمل بسبب التدمير، و"ابن سينا" في ريف دمشق الذي تضرّر كثيرًا بسبب وجوده في منطقة ساخنة سابقًا، و"ابن رشد" في دمشق.