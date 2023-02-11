وفاة أسرة يمنية جراء زلزال تركيا
أعلنت السفارة اليمنية في تركيا، مساء الجمعة، عن وفاة أُسرة يمنية مكونة من 4 أفراد، إضافة إلى شخص آخر، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب ووسط تركيا، منتصف الأسبوع الماضي.
ونعت السفارة اليمنية لدى أنقرة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وفاة الأشخاص الخمسة، حيث قالت: "بألمٍ بالغٍ، وحزنٍ عميقٍ، وقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة كلٍ من، عائلة الدكتور محمد عبده الرعوي، وعددها 4 أفراد، إضافة إلى المهندس برهان الدين عبدالخالق قائد العليمي، الجمعة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب ووسط تركيا".
ونوَّهت السفارة، في بيان نعيها، إلى أنها "ستتابع الجهات التركية المختصة، لترتيب الإجراءات القانونية المتبعة".
وأفادت تقارير إعلامية يمنية، بأن "فرق الإنقاذ التركية، انتشلت، الجمعة، جثامين عائلة الدكتور اليمني محمد الرعوي، التي قضت نحبها، تحت أنقاض منزلها بمدينة (هاتاي) التركية، عقب 5 أيام من عمليات البحث".
ونقل موقع "المصدر أونلاين"، عن مصادر يمنية في تركيا، قولها: "تتكون أفراد العائلة اليمنية، التي قضت نحبها، من شاب في السادسة عشرة من عمره، وطفله رضيعة لم تتجاوز من عمرها سنة ونصف، إضافة إلى زوجة الدكتور محمد الرعوي، وشقيقتها".
وظهر رب الأسرة الدكتور محمد الرعوي، في صور ومقاطع مرئية، بالقرب من مسكنه الذي تحول إلى ركام، متابعًا عملية إنقاذ أفراد أسرته من تحت أنقاض المبنى المدمر، والتي انتهت بانتشال جثثهم الهامدة.
وبالإعلان عن وفاة الأسرة اليمنية، وعددهم 4 أشخاص، إضافة إلى المهندس برهان العليمي، فضلًا عن 2 سابقين، ترتفع حصيلة الضحايا من أبناء الجالية اليمنية، إثر زلزال تركيا، إلى 7 أشخاص.
وكانت السفارة اليمنية، في العاصمة التركية أنقرة، قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن مقتل دكتور يمني وزوجته، على خلفية الزلزال المدمر.
كما أعلنت السفارة، مساء الخميس، في بيان لها، أن أعداد المفقودين من اليمنيين، وصل إلى 9 أشخاص، 7 منهم في مدينة (هاتاي)، وشخص واحد في مدينة (ملاطيا)، إضافة إلى شخص آخر لم يتم تحديد مكان تواجده.