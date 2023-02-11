وفاة أسرة يمنية جراء زلزال تركيا

أعلنت السفارة اليمنية في تركيا، مساء الجمعة، عن وفاة أُسرة يمنية مكونة من 4 أفراد، إضافة إلى شخص آخر، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب ووسط تركيا، منتصف الأسبوع الماضي.

ونعت السفارة اليمنية لدى أنقرة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وفاة الأشخاص الخمسة، حيث قالت: "بألمٍ بالغٍ، وحزنٍ عميقٍ، وقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة كلٍ من، عائلة الدكتور محمد عبده الرعوي، وعددها 4 أفراد، إضافة إلى المهندس برهان الدين عبدالخالق قائد العليمي، الجمعة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب ووسط تركيا".

ونوَّهت السفارة، في بيان نعيها، إلى أنها "ستتابع الجهات التركية المختصة، لترتيب الإجراءات القانونية المتبعة".