رئيس موريتانيا يحسم الجدل حول مشروع "قانون النوع"

حسم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني موقفه من مشروع قانون أثار سجالا لسنوات ويعرف باسم "قانون النوع" أو "الكرامة"، الذي قدّم إجراءات ردعية لحماية المرأة والفتيات من العنف وحفظ حقوقها.

وطمأن ولد الغزواني الرأي العام الموريتاني أن "أي نص قانون يخالف، ولو بشكل بسيط أو جانبي، أحكام ديننا الحنيف، هو نص مخالف للدستور الذي أنا الضامن له، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة عليه أو تقديمه من قبل الحكومة"، وفق ما نقلت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة الثلاثاء.

ورأى ولد الغزواني ردا على سؤال صحفي حول مشروع القانون الذي سُحب مرتين من البرلمان، أن ما يجري الحديث عنه الآن "في الحقيقة مجرد مسودة، ويختلف كثيرًا عن مشروع قانون النوع الذي رفضه البرلمان في عام 2017 وسحبته حكومتنا بمبادرة منها في عام 2019".