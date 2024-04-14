الإمارات تدعو إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة التصعيد

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد في المنطقة، بعد ساعات من قصف إيراني استهدف إسرائيل.

وعبرت دولة الإمارات عن القلق البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ودعت إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم أن دولة الإمارات تدعو إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".

ودعت الوزارة إلى "حل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالمي".