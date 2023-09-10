يمنيات يتصدين لمحاولات حوثية لنهب أراضيهنّ (فيديو)

نشر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في اليمن معمر الإرياني، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، الأحد، مقطعًا مرئيًا، تظهر من خلاله مجموعة من النساء، وهنّ يستبسلن في الدفاع عن أراضيهن في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد، من محاولات عناصر ميليشيات الحوثيين الانقلابية، للبسط عليها بالقوة.

وظهرت النسوة وهنّ يقفن بكل شجاعة أمام معاول وآليات ميليشيات الحوثيين، وعلّق الإرياني على ذلك المشهد، بقوله: "مشهد مؤلم، يُظهر تصدّي مجموعة من النساء في منطقة المهاذر بمديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة - معقل الحوثيين -، لمحاولات حوثية بقيادة المدعو (أبو يحيى القيلي)، لنهب أراضي المواطنين في المنطقة".

وأشار الإرياني، الذي وصف ذلك المشهد بـ"الجريمة النكراء"، إلى أنها تتزامن مع حملات متصاعدة، تُقدم عليها الميليشيات الحوثية، في أعمال السلب والنهب، على حقوق أبناء القبائل في عدد من مديريات محافظة صعدة.