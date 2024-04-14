الأردن يتصدى لأجسام طائرة دخلت مجاله الجوي

تصدى الأردن مساء أمس السبت لبعض الأجسام الطائرة التي دخلت مجاله الجوي وذلك لضمان سلامة مواطنيه، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأردني.

وجاء في البيان "جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا، ليلة أمس، والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر".

وأشار بيان مجلس الوزراء الأردني، إلى أن "شظايا قد سقطت في أماكن متعددة خلال ذلك دون إلحاق أي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين".