الأردن يتصدى لأجسام طائرة دخلت مجاله الجوي
تصدى الأردن مساء أمس السبت لبعض الأجسام الطائرة التي دخلت مجاله الجوي وذلك لضمان سلامة مواطنيه، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأردني.
وجاء في البيان "جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا، ليلة أمس، والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر".
وأشار بيان مجلس الوزراء الأردني، إلى أن "شظايا قد سقطت في أماكن متعددة خلال ذلك دون إلحاق أي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين".
وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في أول هجوم مباشر على إسرائيل، وذلك ردا منها على ضربة على مجمع سفارتها في دمشق.
وفاقم الهجوم الإيراني المخاوف من اتساع الصراع في المنطقة.
وقال مصدران أمنيان وفقا لوكالة "رويترز" إن الأردن جهز دفاعاته الجوية لاعتراض سبيل أي طائرات مسيرة أو صواريخ تنتهك مجاله.
وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن مقاتلات أمريكية وبريطانية شاركت في إسقاط بعض الطائرات المسيرة المتجهة صوب إسرائيل، وذلك فوق منطقة الحدود العراقية السورية.