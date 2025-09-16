مقتل فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في قلقيلية (فيديو)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيين اثنين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، بحسب "رويترز".

وأضافت الوزارة في بيان أن الضحيتين هما وسيم أبو علي (41 عاما) وخالد حسان (34 عاما).

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها قتلت الشابين بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مضيفة أنهما كانا يتاجران بالأسلحة.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر مداهمة قوات إسرائيلية لشاحنة وسط أصوات إطلاق نار، وبعد ذلك جرى اعتقال شخصين من الشاحنة دون أن يتضمن الفيديو صورا للقتيلين، فيما تظهر قطعة سلاح من نوع كارلو في نهاية المقطع على الأرض.

وذكرت الشرطة في البيان أنها اعتقلت شخصين آخرين مسلحين في هذه العملية.

ووصفت حركة حماس مقتل الشابين بأنه "إعدام ميداني".

وأضافت في بيان لها أن هذه العملية "استمرار لسياسة الاغتيالات الممنهجة والاعتداءات الوحشية" التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين.