هيئة بريطانية: تقارير عن مسيّرات في البحر الأحمر قرب اليمن
قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقريرًا عن وجود وحدات مسيَّرة في البحر الأحمر بالقرب من اليمن.
واستهدفت ميليشيات الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات، سفن شحن في البحر الأحمر، قالت إنها مملوكة أو مشغلة لشركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل "تضامنًا مع قطاع غزة" الذي يرزح تحت وطأة حرب، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما اختطفت الميليشيات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الماضي، ناقلة السيارات "غالالكسي ليدر"، وقالت إنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.
كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل قوة بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم عدة دول، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.