هيئة بريطانية: تقارير عن مسيّرات في البحر الأحمر قرب اليمن

قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقريرًا عن وجود وحدات مسيَّرة في البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

واستهدفت ميليشيات الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات، سفن شحن في البحر الأحمر، قالت إنها مملوكة أو مشغلة لشركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل "تضامنًا مع قطاع غزة" الذي يرزح تحت وطأة حرب، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما اختطفت الميليشيات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الماضي، ناقلة السيارات "غالالكسي ليدر"، وقالت إنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.