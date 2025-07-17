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العالم العربي

بعد 40 عاما.. محكمة فرنسية تقضي بالإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

بعد 40 عاما.. محكمة فرنسية تقضي بالإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
اللبناني جورج عبداللهالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 7:50 ص

ذكر تلفزيون بي.إف.إم أن محكمة فرنسية قضت اليوم الخميس، بالإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله بعد أن أمضى قرابة 40 عاما في السجن بتهمة الاعتداء على دبلوماسيين أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي في فرنسا.

وحكم على القائد السابق لتنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" بالسجن المؤبد عام 1987 لدوره في اغتيال الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف عام 1982 في باريس، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت هوم في ستراسبورج عام 1984.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مسؤولي محكمة الاستئناف، بحسب رويترز.

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