إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية برئاسة حمد الله

أعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، تشكيل لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رئيس الوزراء السابق رامي حمد الله، خلفا لحنا ناصر.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن اللجنة تضم في عضويتها كلا من لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، وإسحاق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، وأحمد الخالدي.

وعبر عباس خلال استقباله حمد الله عن تمنايته أن "تتوفر الأجواء السياسية المناسبة لإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس النهج الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني".

وترأس حمد الله، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة (حكومة التوافق الوطني) بين عامي 2014 و2019.