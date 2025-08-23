اليمن.. ضبط شحنة ضخمة من "الكوكايين" في طريقها للحوثيين (صور)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عن إحباط تهريب شحنة ضخمة من المخدرات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثيين.

وجرى ضبط الشحنة المقدرة بـ599 كيلوغرامًا من مادة الكوكايين في أحد المخازن التابعة لأحد التجار بمحافظة عدن، وقد أُخفيت بعناية شديدة بين أكياس السكر.

وكانت الشحنة قد وصلت إلى عدن قادمة من ميناء من البرازيل، ضمن حاوية مموهة تظهر وكأنها مجرد شحنة تجارية واردة إلى المدينة، مثيرة للاشتباه.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في بيان له، أن "العملية جاءت عقب تلقي الجهاز بلاغًا استخباراتيًا، عصر الخميس الماضي، يفيد بوجود شحنة مشبوهة داخل حاوية سكر، ليتم على الفور تحرك عدد من الفرق المتخصصة في الجهاز إلى موقع البلاغ برفقة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، وقد جرى على إثر ذلك تنفيذ خطة تفتيش ميدانية محكمة".

وأضاف البيان: "وخلال عملية التفتيش الدقيق، تمكن الفريق المتخصص بالجهاز برفقة النيابة الجزائية من العثور على أكياس بلاستيكية مغلفة بعوازل وورق كربون، أُخفيت داخل أكياس السكر بهدف تضليل أجهزة الكشف".

وتابع: "وبعد معاينة النيابة، تم تحريز الشحنة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، فيما تتواصل التحقيقات لكشف هوية بقية الشبكات المتورطة في عملية التهريب، على أن يتم إتلافها عقب انتهاء التحقيقات".

ووصف البيان العملية بـ"النوعية"، مبينًا أنها "تعكس حجم الجهود الأمنية والاستخباراتية المبذولة لحماية الوطن والمجتمع من أخطار المخدرات والإرهاب".

وأشار رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن شلال علي شايع، إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط هذه الشحنة بشبكات تهريب دولية تعمل بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي الإرهابية وجهات خارجية داعمة لها، حيث تُستخدم المخدرات كأحد مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية في البلاد".

وأكد شايع أن "العملية الأخيرة هي الثالثة من نوعها، وتأتي ضمن الجهود المستمرة لتعقب تلك الشبكات"، منوهًا بأن "الجهاز سبق أن تمكن من ضبط شحنتين مماثلتين قادمتين من ميناء البرازيل وبنفس الأسلوب، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020 و21 ديسمبر/كانون الأول 2021".