الأول في العالم.. البن اليمني يدفع ثمن الحرب والجفاف

تسعى الحكومة اليمنية في عدن إلى إعادة رفع إنتاج البن الذي يعد الأول في العالم، بعد أن كان المحصول أحد أهم روافد الاقتصاد في البلد المثقل بالأزمات منذ نحو عقد.

وتتأهب مدينة عدن، لاحتضان فعاليات المعرض الوطني الأول للبنّ، السبت المقبل على مدى 3 أيام متتالية، بهدف دعم الإنتاج والتسويق على المستويين الداخلي والخارجي.

وفاقمت ظروف الحرب، المتزامنة مع التغيّرات المناخية من أزمة البنّ اليمني، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في حجم إنتاجه ومساحات زراعته، لصالح نبتة "القات" التي ارتفعت مساحة زراعتها من 2016 إلى 2022 فقط، إلى أكثر من 40%، وفق بيانات البنك الدولي.

انكماش ودعم

وقال وكيل قطاع التنمية بوزارة الزراعة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، عبدالملك ناجي، إن زراعة البنّ انكمشت خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بالجفاف نتيجة التغيّر المناخي والتحديات التي فرضتها الحرب خلال السنوات التسع الماضية.