ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ترمانين في محافظة إدلب (فيديو وصور)

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع في أحد الأبنية السكنية ببلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي، اليوم الجمعة، إلى 3 قتلى، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السوري.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الانفجار أسفر عن مقتل طفل وامرأة، إضافة إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، في حصيلة أولية، مشيرًا إلى أن السبب وراء الانفجار لا يزال مجهولًا.

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وأكدت فرق الدفاع المدني أنها تواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت أنقاض المبنى المنهار، وسط مخاوف من وجود أشخاص مفقودين في المكان.

وتشهد مناطق في سوريا، حوادث انفجارات متكررة، يعود بعضها إلى ذخائر غير منفجرة أو مستودعات سلاح، فيما تبقى أسباب أخرى مجهولة بانتظار التحقيقات.

ففي وقت سابق أمس الخميس، قُتل 6 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 140 آخرين، في حصيلة جديدة ذكرتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، إثر انفجار مجهول في بلدة معرة شمالي محافظة إدلب.

بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 12 شخصاً قتلوا، وأشار إلى أن انفجارات تجددت في مستودعات ذخيرة تابعة لفصائل لـ"الحزب التركستاني الإسلامي" في المنطقة.

وأفادت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية بوقوع قتلى وجرحى جراء انفجار مستودع ذخيرة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حيث دوى انفجار عنيف.

وقالت إدارة عمليات الطوارئ المحلية إن عددا غير محدد من الأشخاص سقط ما بين قتيل وجريح.